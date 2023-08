Mnangagwa é reeleito presidente do Zimbábue; opositor contesta resultado

"Não podemos aceitar os resultados", disse à AFP Promise Mkwananzi, porta-voz do partido Coalizão de Cidadãos pela Mudança (CCC), de Chamisa.

As eleições foram realizadas nesta semana e marcadas por atrasos que geraram acusações de "fraude" e "supressão de eleitores".

A votação estava sendo vista no sul da África como um teste do apoio ao partido Zanu-PF, cujos 43 anos no poder têm sido abalados por uma economia enfraquecida e por denúncias de autoritarismo.

Observadores estrangeiros afirmaram ontem que a votação não atendeu aos padrões regionais e internacionais. Missões de observadores da União Europeia, Comunidade Britânica e Comunidade de Desenvolvimento da África Austral listaram uma série de preocupações, incluindo a proibição de comícios da oposição, problemas com a lista de eleitores, a cobertura tendenciosa da imprensa estatal e intimidação de eleitores.

"As eleições foram repletas de irregularidades e prejudicaram o povo do Zimbábue", apontou o analista político Rejoice Ngwenya. "O CCC tem boas bases para ir a tribunal e impugnar o resultado."

Segundo Justice Chigumba, Mnangagwa obteve mais de 2,3 milhões de votos, e Chamisa, mais de 1,9 milhão. Como Mnangagwa recebeu mais da metade dos votos, não haverá segundo turno.