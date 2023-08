Análise genética confirma a morte de Prigozhin, líder do grupo Wagner

Prigozhin e Utkin "permanecerão na nossa história como verdadeiros heróis, como um exemplo do tipo de pessoas que devemos ser", acrescentou este homem, vestido com uma camiseta com a letra "Z" maiúscula, símbolo da ofensiva russa na Ucrânia.

Putin acusou Prigozhin, que conhecia desde a década de 1990, de ser um "traidor" depois de ter liderado um motim armado nos dias 23 e 24 de junho contra a cúpula militar russa.

A rebelião abortada de Wagner abalou o governo russo em meio ao conflito com a Ucrânia.

- Ataques com drones -