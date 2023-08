China reduz impostos sobre transações na bolsa para 'aumentar a confiança'

A China anunciou, neste domingo (27), que vai reduzir pela metade o imposto sobre as transações no mercado de ações, com o objetivo de restaurar a confiança na segunda maior bolsa de valores do mundo, em um contexto de desaceleração econômica no país.

A redução de impostos, a primeira desde 2008, entrará em vigor na segunda-feira. Até agora, o imposto era de 0,1%.

"Para dinamizar o mercado de capitais e reforçar a confiança dos investidores, o imposto de selo sobre as transações de valores será reduzido pela metade a partir de 28 de agosto", afirmaram em comunicado o Ministério das Finanças e a administração responsável pela tributação.