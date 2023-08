Equipe de campanha de Trump diz que arrecadou US$ 7,1 milhões após foto de sua ficha policial

Nas suas três acusações criminais anteriores, o magnata conseguiu escapar desta exigência do protocolo policial.

Desde sua publicação, a equipe de campanha do republicano aproveitou a visibilidade para se dirigir aos "patriotas" americanos, afirmando em um comunicado que "o Estado paralelo tenta fazer do presidente Trump o inimigo público número um por ousar desafiar a classe dirigente corrupta de Washington".

Em um comunicado à AFP no domingo, o porta-voz da campanha do empresário confirmou que "quase US$ 20 milhões (em torno de R$ 98 milhões) foram arrecadados nas últimas três semanas, coincidindo com a acusação em Washington e a fotografia de identificação judicial em Atlanta".

Foram "US$ 7,1 milhões desde quinta-feira" e "US$ 4,18 milhões (R$ 20,3 milhões) ontem (sábado)", configurando a maior arrecadação de fundos "em um dia em toda a campanha", escreveu Steven Cheung. A informação, entretanto, não pôde ser verificada de forma independente pela AFP.

Na plataforma X (antigo Twitter), Cheung pediu à mídia que "continue mostrando" a foto, adicionando também uma versão da imagem em maior resolução.

Camisetas, canecas, adesivos e outros itens foram produzidos e distribuídos por sua equipe horas após a divulgação da fotografia, possivelmente agora uma das mais famosas da história americana.