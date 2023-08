Líder opositor reivindica vitória em eleições no Zimbábue

A população foi às urnas na quarta e quinta-feira para eleger o presidente e seus deputados.

A disputa ficou entre o ZANU-PF, no poder desde a independência em 1980, e a Coalizão de Cidadãos para a Mudança (CCC) de Chamisa, o maior partido da oposição.

Mnangagwa chegou ao poder após um golpe que derrubou o ex-líder Robert Mugabe em 2017. No ano seguinte, derrotou Chamisa pela primeira vez em uma eleição que o líder da oposição descreveu como fraudulenta.

A votação desta semana precisou ser estendida para um segundo dia, uma situação sem precedentes, devido a atrasos na impressão das cédulas de voto em alguns distritos, incluindo o reduto da oposição, Harare.

Mnangagwa se pronunciou do palácio presidencial nesta manhã e afirmou que quem discordasse do resultado poderia ir à Justiça.

Observadores internacionais presentes no país durante o processo eleitoral denunciaram "problemas graves" e a violação de "muitas normas internacionais" que regem as eleições democráticas e que mancham a "transparência" do voto.