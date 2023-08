Primeiro-ministro indiano Modi apela à inclusão da União Africana no G20

O presidente dos EUA, Joe Biden, já disse em dezembro que queria que a União Africana (UA) aderisse "como membro permanente do G20".

Modi, anfitrião desta cúpula, fez um apelo neste domingo à inclusão do bloco pan-africano, que coletivamente somou um PIB de 3 bilhões de dólares no ano passado.

"Convidamos a União Africana com a ideia de lhe conceder uma participação permanente", disse Modi no B20, um fórum empresarial antes da reunião do G20, de 9 a 10 de setembro.

Com sede em Adis Abeba, capital da Etiópia, a UA tem 55 membros, embora cinco nações governadas por juntas militares estejam atualmente suspensas.

Modi também disse que a Índia é a "solução" para criar uma "cadeia de abastecimento global eficiente e confiável" após as interrupções durante a pandemia de covid-19, com Nova Délhi trabalhando para reforçar a produção para competir com a China.

As relações entre as duas nações mais populosas do mundo se esfriaram em 2020, após um confronto fronteiriço no Himalaia que matou 20 soldados indianos e pelo menos quatro soldados chineses.