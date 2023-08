Segundo navio sai do porto ucraniano de Odessa, afirma Kiev

A Rússia retirou-se, em meados de julho, do acordo que permitia a exportação de grãos ucranianos através dos portos do sul do país desde meados de 2022.

O governo ucraniano respondeu, no início de agosto, com a abertura deste corredor "temporário" do mar Negro, controlado em grande parte pela Marinha russa.

Desde então, há uma escalada militar na área por parte dos exércitos russo e ucraniano.

bur-cad/cn/thm/eb/eg/aa

© Agence France-Presse