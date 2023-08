Tempestade atinge a costa mediterrânea da Espanha

A imprensa espanhola informou que várias pessoas tiveram ferimentos leves.

O vento quebrou as amarras de um navio de cruzeiro turístico, de 330 metros de comprimento, que estava atracado em Palma. Ao mover-se, colidiu com um petroleiro no mesmo porto da capital das ilhas Baleares. Seis pessoas sofreram ferimentos leves no incidente, informou a Autoridade Portuária das ilhas Baleares em comunicado.

Nas três regiões afetadas, também houve ruas inundadas e árvores arrancadas pelo vento ou pela água.

Aena, órgão responsável pelos aeroportos espanhóis, informou o cancelamento de 24 voos e a mudança de trajetória em 29 deles procedentes das ilhas Baleares.

Este episódio meteorológico, acompanhado por uma queda brusca das temperaturas, ocorre após o fim, na quinta-feira, da quarta onda de calor deste verão boreal na Espanha.

