Três fuzileiros navais dos EUA morrem em acidente aéreo durante exercícios na Austrália

"As tarefas de resgate continuam", afirmaram as autoridades dos Estados Unidos, acrescentando que as causas do incidente estão sendo investigadas.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, classificou o incidente como "trágico" e sublinhou que as autoridades estão tentando compreender o que aconteceu.

O Osprey, dispositivo capaz de pousar e decolar verticalmente e mais rápido que um helicóptero convencional, participava do exercício Predators Run, uma série de exercícios militares conjuntos envolvendo milhares de soldados dos Estados Unidos e da Austrália, além de soldados de outros exércitos, como os da Indonésia e das Filipinas.

Nos últimos anos, o norte da Austrália se tornou um cenário cada vez mais importante para os exercícios militares dos EUA, à medida que Washington e Camberra tentam conter a influência chinesa na região da Ásia-Pacífico.

- Aparelhos controversos -