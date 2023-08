Túmulo de sacerdote de 3 mil anos é descoberto no Peru

Um grupo de arqueólogos japoneses e peruanos descobriu o túmulo de um sacerdote com 3.000 anos de idade junto a oferendas de cerâmica em um sítio arqueológico no norte do Peru.

"Descobrimos recentemente o túmulo de uma figura de 3.000 anos de idade no sítio arqueológico de Pacopampa", na região de Cajamarca (900 quilômetros ao norte de Lima), disse à AFP o arqueólogo Juan Pablo Villanueva, no sábado (26).

"O contexto funerário está intacto. Ele é um dos primeiros sacerdotes dos Andes a ter uma série de oferendas", acrescentou o pesquisador.