Biden visitará Vietnã em 10 de setembro

O presidente americano, Joe Biden, que desenvolve uma intensa atividade diplomática na Ásia, visitará o Vietnã em 10 de setembro, anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira (28).

Biden se reunirá em Hanói com o líder do governante Partido Comunista do país, Nguyen Phu Trong, além de outros dirigentes, "para discutir formas de fortalecer a cooperação entre Estados Unidos e Vietnã", segundo um comunicado da porta-voz da Presidência, Karine Jean-Pierre.

Os dois líderes pretendem debater sobre tecnologia, inovação, programas de intercâmbio universitário e formação profissional, e também sobre a mudança climática, com o objetivo de "fazer avançar a paz, a prosperidade e a estabilidade na região".