Caso Rubiales: ONU lamenta que 'sexismo' persista no esporte

O "sexismo" persiste no esporte, lamentou, nesta segunda-feira (28), o porta-voz do secretário-geral da ONU, que pediu às autoridades espanholas que respondam ante o beijo forçado do chefe do futebol espanhol na jogadora Jenni Hermoso "em respeito aos direitos dos esportistas".

"É tão difícil não beijar alguém na boca?", questionou Stéphane Dujarric, perguntado sobre o incidente que suscitou uma onda de indignação.

"O problema crucial do sexismo persiste no esporte e esperamos que as autoridades espanholas e o governo espanhol abordem isso de uma forma que respeite os direitos de todas as esportistas mulheres", acrescentou.