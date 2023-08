Cuba se prepara para passagem da tempestade tropical Idalia

Milhares de pessoas foram retiradas de suas casas na província de Pinar del Río, em Cuba, devido à proximidade da tempestade tropical Idalia, que deverá se transformar em um furacão nas próximas horas.

A tempestade está 80 km a sudoeste do extremo oeste de Cuba e avança com ventos máximos sustentados de 110 km/h, de acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

"Pessoas já foram evacuadas, foram montados centros de processamento de alimentos, a cesta familiar está garantida, as brigadas de saúde e as comunidades estão sendo visitadas", disse Roberto Morales Ojeda, secretário de Organização do Comitê Central do Partido Comunista, em uma publicação na plataforma X (ex-Twitter).