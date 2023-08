Depois de pousar na Lua, Índia quer estudar o Sol

A Agência Espacial Indiana (ISRO) anunciou, nesta segunda-feira (28), que lançará um satélite para estudar o Sol em 2 de setembro, após se tornar o primeiro país a conseguir colocar um robô perto do polo sul da Lua.

"O lançamento de Aditya-L1, o primeiro observatório espacial indiano destinado a estudar o Sol, está previsto para 2 de setembro", anunciou a ISRO na rede social X, antes conhecida como Twitter.

Aditya, que significa "sol" em hindu, ficará em órbita a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, no Ponto de Lagrange-1 (um local onde as órbitas são estáveis pela interação das forças gravitacionais da Terra e da Lua) e proporcionará imagens claras e contínuas do Sol.