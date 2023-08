Entre eleições e julgamentos: o calendário de Trump para 2024

Trump, aos 77 anos, iniciará seu ano incomum em Iowa. Em 15 de janeiro, este pequeno estado do Centro-Oeste dos Estados Unidos realizará as primeiras eleições primárias republicanas de 2024, um ciclo que poderia se estender até junho, conferindo-lhe um papel proeminente nas eleições americanas.

O estado de New Hampshire, que faz fronteira com o Canadá, também realizará suas eleições antes de fevereiro, embora a data ainda não tenha sido oficializada.

Com quatro acusações criminais em menos de seis meses, Trump está paradoxalmente superando toda a concorrência na corrida pela indicação republicana.

De acordo com o RealClearPolitics, o ex-presidente reúne cerca de 53% das intenções de voto, muito à frente do segundo colocado, o governador da Flórida Ron DeSantis, com 13%.

- Primeiros julgamentos em março -

Uma vez que os julgamentos comecem, o bilionário republicano irá manter essa vantagem?