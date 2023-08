Fundador da Foxconn anuncia candidatura à presidência em Taiwan

- Vínculos com a China? -

A China intensificou a pressão diplomática e militar contra a ilha desde que a presidente Tsai Ing-wen, do DPP, chegou ao poder em 2016.

"O Partido Democrático Progressista está no poder há mais de sete anos e trouxe o perigo de uma guerra para Taiwan", criticou o bilionário.

"Nunca permitirei que Taiwan vire a próxima Ucrânia", acrescentou, em referência à invasão russa da ex-república soviética em fevereiro de 2022.

Depois do DPP de Lai, o segundo colocado nas pesquisas é Ko Wen-je, do pequeno Partido Popular de Taiwan (TPP), seguido por Hou Yu-ih, do KMT.

"Em um cenário de quatro vias, seria improvável uma vitória de algum candidato de oposição", afirmou Sung Wen-ti, professor do programa de estudos sobre Taiwan da Universidade Nacional da Austrália.