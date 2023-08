Iraque executa três pessoas por ataque do EI em Bagdá em 2016

O ataque, de julho de 2016, é conhecido como "tragédia de Karrada", nome do bairro onde foi cometido, com um micro-ônibus carregado de explosivos.

Em outubro de 2021, as autoridades iraquianas anunciaram a prisão "fora do país" do "terrorista Ghazwan Alzawbaee", apresentado no momento como o responsável pelo ataque.

Alzawbaee estava na lista das três pessoas executadas, disse uma fonte do governo à AFP nesta segunda-feira.

Após a sua ascensão relâmpago em 2014 e a conquista de vastos territórios no Iraque e na vizinha Síria, o grupo EI viu o seu autoproclamado "califado" desmoronar sob sucessivas ofensivas nestes dois países.

Embora as autoridades iraquianas tenham proclamado "vitória" contra o EI em 2017, várias células jihadistas continuaram realizando ataques esporádicos contra o exército e a polícia, especialmente nas zonas rurais do país.

Nos últimos anos, os tribunais iraquianos proferiram centenas de penas de morte e de prisão perpétua.