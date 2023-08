Japão acusa China de atividades contra o país

No total, o Japão pretende descarregar no oceano Pacífico mais de 1,3 milhão de m3 de água com trítio, de Fukushima, até ao início da década de 2050, de acordo com o calendário atual.

Essa água foi tratada para eliminar suas substâncias radioativas, com exceção do trítio, e depois diluída com água do mar antes de ser lançada no oceano. O objetivo desse processo foi evitar que seu nível de radioatividade ultrapasse 1.500 Becquerels por litro (Bq/L), ou seja, um nível 40 vezes inferior ao padrão japonês para este tipo de operação.

Os testes de água do mar feito desde o início do derramamento determinaram que o nível de radioatividade está de acordo com as previsões e não excede o limite estabelecido, segundo as autoridades japonesas.

