Neuer volta aos treinos no Bayern de Munique

O goleiro alemão Manuel Neuer, que sofreu uma grave lesão no joelho direito em dezembro, retornou aos treinos nesta segunda-feira (28), anunciou o Bayern de Munique.

"Neuer está de volta aos campos com a equipe de goleiros do Bayern", diz a nota do clube.

O capitão do time bávaro, de 37 anos, participou do treino junto com os jogadores que não estiveram em campo na vitória sobre o Augsburg por 3 a 1, no domingo, pela Bundesliga.