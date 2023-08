Nove corpos, sete deles carbonizados, são encontrados pela polícia na Bahia

De acordo com meios como G1 e A Tarde, as vítimas foram encontradas em duas casas vizinhas e entre elas havia ao menos três crianças.

Os investigadores suspeitam que as execuções tenham sido motivadas por uma disputa do tráfico de drogas entre facções rivais, indicaram esses meios.

"Uma criança, sobrevivente, foi encaminhada para o hospital, com queimaduras graves", acrescentou a Polícia Civil da Bahia.

Este estado do Nordeste registrou no ano passado mais de 6.600 assassinatos, a segunda maior taxa de homicídios do país (47,1 a cada 100.000 habitantes), muito acima à do Rio de Janeiro (27,9), segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

