Oito fuzileiros navais dos EUA permanecem hospitalizados após acidente na Austrália

Oito fuzileiros navais americanos permanecem hospitalizados, um deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após o acidente com um avião militar no norte da Austrália que matou três marines.

O Boeing MV-22B Osprey, uma aeronave capaz de pousar e decolar com um avião ou verticalmente, como um helicóptero, sofreu o acidente no domingo, durante exercícios militares na ilha de Melville, ao norte de Darwin, com 23 fuzileiros navais americanos a bordo.

A chefe de Governo da província do Território Norte, Natasha Fyles, disse que oito soldados continuam hospitalizados e que deseja "assegurar a suas famílias que estão recebendo o melhor tratamento possível".