ONGs criticam decisão 'cruel' de talibãs de proibir às afegãs acesso a parque nacional

"Band-e-Amir fala de paz e beleza. Espero que um dia os talibãs encontrem esses conceitos em seu coração vazio", escreveu uma delas no X.

O vale de Bamiyan, um dos principais destinos turísticos do Afeganistão, está localizado no centro do país. Era conhecido pelos budas gigantes que os talibãs destruíram em 2001, mas também pela série de lagos de água azul-turquesa de Band-e-Amir, incluídos no patrimônio mundial da Unesco em 2003.

