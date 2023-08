Polônia e países bálticos exigem de Belarus expulsão do grupo Wagner

A Polônia e os países bálticos exigiram, nesta segunda-feira (28), que Belarus expulse o grupo russo de mercenários Wagner, anunciou o ministro polonês do Interior, Mariusz Kaminski.

"Pedimos ao regime (do líder bielorrusso Alexander) Lukashenko que expulse imediatamente o grupo Wagner da Belarus", declarou o ministro polonês, após um encontro com seus homólogos de Estônia, Letônia e Lituânia.

Os homens do Wagner estão em solo bielorrusso, após o breve e fracassado motim realizado no final de junho contra a cúpula do Exército russo.