Popularidade de Lula aumenta após início de mandato complicado

Com dados econômicos promissores e vitórias importantes no Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vive uma espécie de lua de mel tardia com o eleitorado, após uma série de percalços no início do mandato.

Uma pesquisa do instituto Genial/Quaest, publicada em meados de agosto, atribui ao presidente 60% de aprovação, ante 51% em abril.

Nos primeiros cem dias de governo à frente da maior economia da América Latina, o terceiro mandato de Lula teve altos e baixos.