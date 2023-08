Rússia afirma ter interceptado drone dos EUA perto da Crimeia

Após a chegada dos aviões russos, os drones "mudaram sua direção de voo e deixaram as zonas onde estavam realizando o reconhecimento aéreo", acrescentou o ministério.

Os incidentes com aviões russos e drones americanos ou aviões da Otan aumentaram nos últimos meses, tanto no mar Negro quanto no Báltico, em um contexto de conflito na Ucrânia.

No domingo, a Rússia afirmou ter interceptado um drone americano que se aproximava de sua fronteira no mar Negro. E, no início de agosto, também houve um incidente parecido.

A Crimeia, crucial para logística das forças russas que combatem no sul da Ucrânia, foi atacada em várias ocasiões por drones ucranianos desde o início do conflito.

