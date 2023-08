EUA e China criarão grupo de trabalho para questões comerciais

Estados Unidos e China anunciaram a criação de um grupo de trabalho para questões comerciais, anunciou nesta segunda-feira (28) o Departamento do Comércio americano, no momento em que as duas potências mundiais tentam reduzir as tensões bilaterais.

A secretária americana do Comércio, Gina Raimondo, e seu homólogo chinês, Wang Wentao, alcançaram o acordo durante uma reunião com suas delegações em Pequim.

Gina Raimondo é a quarta funcionária de alto escalão do governo Joe Biden que viaja à China este ano, um sinal da aproximação entre os dois países.