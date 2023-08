Segundo cargueiro que partiu da Ucrânia chega a Istambul, apesar de bloqueio russo

Um segundo navio que partiu da Ucrânia chegou a Istambul nesta segunda-feira (28), apesar das ameaças russas à circulação marítima no Mar Negro, após sua retirada do acordo de cereais, de acordo com as páginas de tráfego marítimo.

O cargueiro PRIMUS, de bandeira da Libéria, navegou ao longo da costa da Romênia e Bulgária, membros da Otan, depois de deixar o porto ucraniano de Odessa no domingo.

A Rússia ameaça atacar qualquer navio que saia da Ucrânia no Mar Negro desde que se retirou, em meados de julho, do pacto que permitia exportar grãos ucranianos pelos portos do sul do país.