Tempestade tropical Idalia se intensifica rumo à Flórida

A tempestade tropical Idalia se intensificou nas últimas horas e se aproxima nesta segunda-feira (28) da costa oeste de Cuba, em seu caminho para a Flórida, onde a previsão é de que chegue como um furacão de categoria 3, segundo as autoridades americanas.

A tempestade está 80 km ao sul da parte mais oeste de Cuba e avança com ventos máximos sustentados de 110 km/h, de acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Idalia se converterá em furacão nesta segunda-feira, conforme as previsões do NHC, que emitiu um alerta para a província cubana de Pinar del Río.