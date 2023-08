Terminar de retirar missão de paz da ONU do Mali será 'extremamente difícil'

Ele advertiu, no entanto, que "surgiram dificuldades na aplicação desta primeira fase do plano de retirada", que terminou na sexta-feira com o encerramento de um quarto acampamento, o de Ménaka (nordeste).

Nesse sentido, o encerramento do acampamento de Ber (norte), antecipado por razões de segurança, foi "revelador", afirmou.

O último comboio que partiu de Ber demorou "51 horas para percorrer os 57 quilômetros" até Timbuktu, "devido ao terreno desfavorável, à situação agravada pela estação das chuvas e à falta de segurança", sofrendo dois ataques por parte de "elementos extremistas não identificados".

Neste contexto, a segunda fase, "que iniciamos agora" e que implica no fechamento de mais seis bases até 15 de dezembro, "será extremamente difícil", frisou.

O golpe no Níger "também impacta" o plano de retirada, "que se baseia na utilização das zonas de trânsito de Cotonou e Lomé". Isso exige a passagem pelo país vizinho, completou.

Esta retirada se dá em um contexto de "paralisia" do acordo de paz de 2015 e no momento em que alguns acampamentos da Minusma, que devem ser entregues às autoridades do Mali, são cobiçados pela antiga rebelião tuaregue.