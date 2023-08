Ucrânia anuncia que liberou Robotyne, localidade do sul do país

O avanço da Ucrânia na frente sul tem sido limitado, o que provoca um debate político sobre o êxito da contraofensiva.

Malyar disse nesta segunda-feira que as tropas ucranianas avançam ao sul de Bakhmut, no leste do país, e que recuperaram um quilômetro quadrado na área durante a última semana de combates.

Ela também reconheceu a pressão russa no nordeste da Ucrânia e descreveu os combates na região de Kharkiv como "muito intensos" durante a última semana.

Um ataque russo contra uma instalação industrial na região de Poltava, centro da Ucrânia, matou duas pessoas, anunciou o chefe de gabinete da presidência ucraniana, Andrii Yermak.

"Os russos atacaram a localidade de Gogoleve com mísseis", afirmou Yermak, que também citou um balanço de cinco feridos.

O chefe de gabinete afirmou que as vítimas trabalhavam em uma empresa de petróleo.