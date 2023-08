Unesco recomenda retirar tumbas de reis ugandeses da lista de patrimônios em perigo

Segundo a Unesco, a retirada do local da lista de patrimônios em risco teria um forte valor simbólico, dado que 50% dos sítios que aparecem nessa categoria estão no continente africano.

O sítio de Kasubi foi reconstruído com a ajuda de financiamentos internacionais, após um incêndio, em março de 2010, que destruiu grande parte do edifício principal, chamado de Muzibu-Azaala-Mpanga, que abriga as tumbas de quatro "kabakas" (reis) de Buganda, o primeiro dos reinos tradicionais do país.

Construído em 1882 e convertido em sepultura real em 1884, esse antigo palácio dos "kabakas" é "um exemplo excepcional de estilo arquitetônico desenvolvido pelo poderoso reino de Buganda desde o século XIII", segundo a Unesco.

Muito influentes econômica e politicamente, os buganda são muito apegados à sua realeza e veneram Ronald Muwenda Mutebi II, monarca restabelecido de maneira simbólica em seus direitos em 1993.

