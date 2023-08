A expansão do Brics, um alerta para os EUA

Uma declaração do Brics ressaltou, por exemplo, a paralisação do mecanismo de resolução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC), onde Washington, desde a era de Donald Trump na Presidência, bloqueia nomeações argumentando um tratamento injusto.

Biden tem promovido fortemente ações contra a mudança climática nos Estados Unidos, mas, em meio a confrontos acirrados com o Partido Republicano sobre a questão, o país está longe da promessa do presidente de destinar 11 bilhões de dólares (53,5 bilhões de reais, na cotação atual) por ano a partir de 2024 para ajudar as nações em desenvolvimento mais afetadas pelo problema.

"Acredito que os Estados Unidos estão começando a levar a sério" as preocupações dos países emergentes sobre o clima, afirmou Shidore. "Essas são declarações. Mas há dinheiro associado a elas?", questionou.

- O caso iraniano -

Para os Estados Unidos, a parte mais preocupante da ampliação planejada pelo Brics é a entrada do Irã no grupo. A república islâmica busca essa adesão como uma forma de sair do isolamento causado pelas sanções ocidentais lideradas por Washington, por seu controverso programa nuclear e repressão a protestos.