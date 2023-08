Alemanha adota plano de estímulo fiscal para relançar economia em crise

O chefe do governo alemão, Olaf Scholz, anunciou nesta terça-feira (29) um grande pacote de estímulo que inclui ajuda fiscal de mais de 7 bilhões de euros por ano (US$ 7,6 bilhões, ou R$ 37,8 bilhões na cotação atual) até 2028, para relançar uma economia em plena crise.

A maior economia da Europa teve crescimento zero no segundo trimestre e poderá ser o único grande país industrializado a sofrer uma recessão este ano, segundo o FMI, uma questão que está dominando o início do novo curso político na Alemanha.

O pacote de estímulo fiscal diz respeito às pequenas e médias empresas, disse Scholz em um seminário do governo de coalizão no castelo de Meseberg, perto de Berlim.