Detido na Alemanha suspeito de vender componentes de drones para Rússia

Os componentes estavam destinados a duas empresas civis de fachada, com sede na Rússia, que os enviava para os fabricantes de equipamento militar.

Após a eclosão da guerra, o suspeito teria começado a enviar as mercadorias por outros destinos, como Dubai e Lituânia, com a ajuda de destinatários fictícios no exterior.

Os promotores estimaram o valor deste negócio em 715.000 euros (773.000 dólares, ou 3,8 milhões de reais na cotação atual).

lep/clp/fio/mab/es/tt

© Agence France-Presse