Gazprom registra forte queda de lucros líquidos no primeiro semestre

O gigante do gás russo Gazprom anunciou, nesta terça-feira (29), que teve forte redução em seus lucros líquidos nos primeiros seis meses do ano. Em rublos, as cifras foram 8,5 vezes menores com base nos resultados do mesmo período de 2022.

Os países europeus, que eram muito dependentes do fornecimento de gás natural russo, decidiram buscar outras fontes de abastecimento após o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Assim, a Gazprom anunciou que seu lucro líquido entre janeiro e junho de 2023 caiu para 296 bilhões de rublos (15 bilhões de reais, na cotação atual), em comparação com os 2,5 trilhões de rublos (227 bilhões de reais, na cotação de 30 de junho de 2022) do mesmo período do ano anterior.