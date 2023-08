Google quer atrair empresas com ampliação de IA na nuvem

A GE Appliances, por sua vez, planeja usar a IA para criar receitas personalizadas, contou Moyer sobre as colaborações em andamento.

- "Uma vez em uma geração" -

O número de contas de clientes de IA generativa no Google Cloud aumentou 15 vezes no último trimestre, com um "incrível" interesse por esse tipo de projeto, segundo June Yang, vice-presidente do Google Cloud.

O Google também está expandindo as funções de IA em ferramentas de produtividade como o Meet e o Docs no Workspace, que, segundo a companhia, tem mais de 3 bilhões de usuários.

As melhorias de IA no Workspace incluem um assistente digital que pode tomar notas durante reuniões online ou até mesmo participar no lugar de uma pessoa, de acordo com o Google.

Isso permite que uma mesma pessoa esteja simultaneamente em dois lugares, tomando notas em uma reunião online, mas sem fazer comentários, explicaram os executivos.