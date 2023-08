Kim Jong Un pede o fortalecimento da Marina norte-coreana

O líder norte-coreano Kim Jong Un defendeu o fortalecimento da Marinha, ao destacar que as águas do país enfrenta o "perigo de uma guerra nuclear".

Kim criticou a crescente cooperação entre os "chefes de gangues" dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, que organizam exercícios navais conjuntos.

O ditador da Coreia do Norte visitou no domingo o comando naval do país, informou a agência estatal KCNA.