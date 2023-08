Malásia se despede de dois filhotes de panda antes de mudança para China

"É uma despedida emocionante. Estou muito triste por não poder ver os dois lindos filhotes", disse Cindy Lai, uma fotógrafa de 24 anos, no Zoológico Nacional da Malásia.

"Há muitos dias que choro em casa. Não poderei vê-los novamente", disse à AFP Tracey Lee, uma dona de casa de 37 anos que visita os pandas todas as semanas para fazer vídeos no TikTok.

Yi Yi e Sheng Yi viajarão em um avião de carga com destino à cidade chinesa de Chengdu, às 10h30 (11h30 em Brasília), disse um funcionário.

O zoológico organizou uma cerimônia de despedida com a presença do embaixador chinês na Malásia e do vice-ministro do Meio Ambiente de Kuala Lumpur.

"Espero que estes pandas gigantes (...) possam promover ainda mais a compreensão e a estreita cooperação entre os dois países", disse o vice-ministro Huang Tiong Sii em um comunicado.

O habitat natural dos pandas gigantes são as regiões montanhosas da China central, onde o bambu, seu alimento favorito, cresce em abundância.