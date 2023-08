Missão científica estuda efeito do aquecimento global nos fiordes da Groenlândia

Bloqueado por 11 meses por conta das geleiras, o fiorde Scoresby - o maior grupo de fiordes do mundo - ainda guarda muitos mistérios.

Além do risco de colidirem com icebergs, que em alguns locais representam até metade da superfície, a missão científica também está preparada para lidar com a eventual presença de ursos polares.

"O aquecimento global está entrando em uma fase intensa aqui. Temos que documentá-lo", ressaltou o líder da expedição, Vincent Hilaire, presidente da associação Groenlândia, que organizou a missão.

Os cientistas centralizaram seus esforços em recolher amostras de neve e de microrganismos marinhos, sobretudo porque em meados de setembro, o acesso ao fiorde voltará a ficar bloqueado.

"O fator tempo está nos pressionando. Além disso, os mapas (do gelo) que temos não são confiáveis. Existe uma grande lacuna entre os mapas e a realidade, então nos atrapalhamos com a profundidade. Logo, tudo se resume a 'descobrir e adaptar'", ressalta o capitão do veleiro, David Delample.

"A próxima geração de cientistas vai ver um derretimento massivo na Groenlândia. Temos que dar-lhes todas as amostras possíveis", resume Hilaire.