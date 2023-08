ONU: confrontos no estado etíope de Amhara deixaram mais de 180 mortos desde julho

Ao menos 183 pessoas morreram desde julho em confrontos no estado etíope de Amhara, assolado pela violência, anunciou a ONU nesta terça-feira (29).

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos expressou "preocupação com situação dos direitos humanos" no país desde a instauração do estado de exceção no início de agosto e mencionou informações sobre "detenções em larga escala".

"Na região de Amhara, após a intensificação dos confrontos entre o Exército etíope e a milícia regional Fano, e a declaração de estado de emergência em 4 de agosto, a situação piorou consideravelmente", declarou a porta-voz Marta Hurtado.