Partido do presidente eleito da Guatemala tenta anular sua suspensão

Após o anúncio da suspensão do Semilla, os juízes eleitorais oficializaram o social-democrata Arévalo, de 64 anos, como vencedor do segundo turno das presidenciais, em 20 de agosto, derrotando a ex-primeira-dama Sandra Torres, que contesta o resultado.

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, disse nesta terça-feira que a entidade "recebe com satisfação" a declaração do presidente eleito, mas que "está profundamente preocupada com as tentativas persistentes de minar os resultados eleitorais por meio de ações legais", como a suspensão do Semilla.

A suspensão do partido ocorre "sem qualquer fundamento ou motivo devidamente comprovado", denunciou a Organização dos Estados Americanos (OEA) em comunicado na segunda-feira.

Após o primeiro turno das eleições presidenciais de 25 de junho, o juiz Fredy Orellana ordenou ao tribunal eleitoral a suspensão do Semilla no início de uma investigação penal por supostas irregularidades dos filiados do partido no momento de sua criação, em 2017.

O tribunal não acatou a ordem do juiz naquela ocasião, pois não podia suspender um partido no meio de um processo eleitoral.

A investigação é liderada pelo promotor Rafael Curruchiche, considerado pelos Estados Unidos como "corrupto", assim como Orellana.