Peru reduz projeção de crescimento do PIB em 2023 para 1,1%

O Peru revisou significativamente para baixo a sua projeção de crescimento econômico para este ano, passando de 3,4% para 1,1%, devido aos efeitos da crise política e do fenômeno climático El Niño, anunciou o governo nesta terça-feira (29).

De acordo com o Executivo, a economia peruana está em processo de recuperação e crescerá a taxas superiores a 3% entre 2024 e 2027, conforme o Ministério da Economia e Finanças (MEF) afirmou.

"Apesar dos choques adversos registrados na primeira metade deste ano, a economia continuará em processo de recuperação e cresceria 1,1% em 2023 e mais de 3,0% entre 2024 e 2027", de acordo com as projeções do Marco Macroeconômico Multianual 2024-2027 do MEF.