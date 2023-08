Presidente do Irã afirma que ocidentais 'não conseguiram isolar' seu país

Segundo as autoridades iranianas, as manifestações foram orquestradas pelo exterior.

Raisi destacou que seu país ainda busca o levantamento das sanções, principalmente as dos EUA, a partir da reativação das negociações sobre o acordo nuclear.

Entretanto, "não vamos amarrar a economia aos desejos" dos países ocidentais, alertou.

No início de agosto, as tensões entre Teerã e Washington diminuíram devido ao anúncio de um acordo para descongelar US$ 6 bilhões (R$ 29 bilhões na cotação atual) de fundos iranianos retidos na Coreia do Sul.

No entanto, o acordo é frágil e não permite vislumbrar qualquer tratado sobre o programa nuclear iraniano - nas vésperas das eleições presidenciais dos EUA, em 2024.

Raisi, um ultraconservador há dois anos no poder, destacou os recentes sucessos diplomáticos, representados pela reaproximação - liderada pela Arábia Saudita - do Irã com os países árabes e por sua adesão à Organização de Cooperação de Xangai (OCX) e ao Brics.