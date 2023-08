Reino Unido volta a adiar entrada em vigor de controles sanitários pós-Brexit

O governo britânico anunciou, nesta terça-feira (29), um novo adiamento dos controles pós-Brexit, em particular às importações de alimentos e de produtos frescos da União Europeia (UE), formalidades que entrarão em vigor no próximo ano, e não no final de outubro como inicialmente previsto.

"Depois de ouvir as opiniões do setor, o governo aceitou um prazo de três meses" para a introdução de certificados sanitários e fitossanitários, "assim como controles alfandegários completos" para determinadas mercadorias procedentes da Irlanda do Norte, declarou o governo em um comunicado.

Os controles físicos "sobre produtos de origem animal, os vegetais, os produtos vegetais e os alimentos de alto risco de origem não animal procedentes da UE" serão aplicados em abril de 2024. Posteriormente, em outubro do mesmo ano, serão aplicadas as "declarações de segurança para importações da UE", prossegue o comunicado.