Sul da Síria tem manifestações antirregime

Os drusos representam 3% da população.

As manifestações em Sweida começaram em 17 de agosto depois de que o governo suspendeu os subsídios ao combustível.

Os manifestantes atacaram símbolos do poder, fecharam os escritórios permanentes do partido Baath e arrancaram retratos de Assad, disseram dois militantes à AFP.

O descontentamento com o alto custo de vida se estendeu, brevemente, para outras cidades do sul, entre elas Daraa, berço do levante popular em 2011, mas somente Sweida segue agitada pelos protestos diários.

Dezenas de milhares de jovens de Sweida têm se negado a cumprir o serviço militar desde 2011, e as forças de segurança contam com uma presença limitada.

Os drusos formaram milícias locais para defender a província. "Apoiamos as justas reivindicações do nosso povo", afirmou à AFP Abu Taymour, porta-voz do Al-Karama, a mais importante das milícias.