Flórida ordena evacuações ante chegada do furacão Idalia

A Defesa Civil de Cuba ativou a Fase de Alerta Ciclônico para as províncias de Pinar del Río, Artemisa e Isla de la Juventud, no oeste do país, enquanto chuvas intermitentes também afetaram a província vizinha de Mayabeque. Havana está em alerta.

O serviço ferroviário suspendeu as viagens a partir de Pinar del Río e o transporte marítimo de passageiros foi interrompido no domingo na Isla de la Juventud, segundo a imprensa local.

Idalia se formou no domingo no Caribe, perto do sudeste do México.

A formação da tempestade alterou o clima no estado mexicano de Quintana Roo, onde está localizada Cancún, com chuvas fortes que frustraram os planos dos turistas no último fim de semana das férias de verão (hemisfério norte, inverno no Brasil)

Os cientistas alertam que as tempestades ficarão cada vez mais potentes com o aquecimento do planeta devido à mudança climática.

Em 2022, o furacão Ian, que tocou o solo em Cuba como fenômeno de categoria 3, deixou pelo menos dois mortos, antes de seguir para a Flórida, onde atingiu a categoria 5 e provocou 150 mortes.