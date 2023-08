Trabalhadores da Chevron anunciam greve na Austrália

Os trabalhadores da gigante americana Chevron vão entrar em greve nas instalações de produção de gás natural liquefeito (GNL) no oeste da Austrália a partir de setembro, o que pode comprometer até 5% do abastecimento mundial.

As paralisações terão início no dia 7 de setembro nas fábricas de Gorgon e Wheatstone, no estado da Austrália Ocidental, uma região estratégica para a produção de gás natural em nível mundial, informou a Chevron.

Os grevistas exigem aumento salarial e melhores condições de trabalho, de acordo com representantes sindicais.