Ucrânia ordena retirada de crianças de cinco localidades da frente sul

Segundo essa fonte, "além das crianças, a retirada obrigatória será aplicada às pessoas com mobilidade reduzida que vivem nas localidades mencionadas".

O anúncio foi feito depois que a Ucrânia afirmou, nesta terça-feira, que avançou perto de Robotyne, uma localidade situada cerca de 50 quilômetros a sudeste dos lugares afetados pelas evacuações.

Até o momento, a contraofensiva iniciada no início de junho nessa região do sul, assim como no leste, permitiu recuperar o controle de apenas algumas localidades.

Os russos tiveram vários meses para fortificar suas posições com trincheiras e campos minados, espalhados por centenas de quilômetros.

As retiradas de civis são relativamente incomuns na Ucrânia há meses, já que a maioria dos habitantes abandonou as áreas de combates intensos ou deseja permanecer a todo custo.

As últimas grandes operações deste tipo aconteceram em 10 de agosto ao redor de Kupiansk (nordeste).