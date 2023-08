Agnetha, cantora do ABBA, volta com música solo

A cantora despertou curiosidade na semana passada, quando fez uma primeira postagem no Instagram: "Where Do We Go From Here", sem mais comentários.

Faltskog seguiu carreira solo após a separação do quarteto sueco no final de 1982, lançando vários álbuns. O último foi "A", em 2013.

O ABBA se reuniu em setembro de 2021 para lançar um álbum e show de hologramas digitalizados.

Os quatro membros começaram a se tornar conhecidos no final da década de 1960 e iniciaram um sucesso mundial após sua vitória no Eurovision de 1974, com seu primeiro hit "Waterloo".

Em abril de 2018, a ex-banda revelou que havia retornado ao estúdio pela primeira vez em quase quatro décadas. Esse retorno se concretizou com o lançamento do álbum "Voyage", em setembro de 2021, e "ABBA Voyage", um show dos avatares digitais do quarteto, alguns meses depois.