Chanceler britânico afirma ter discutido direitos humanos em visita à China

"Este é um assunto discutido de forma extensiva nas Nações Unidas, não só de forma bilateral", acrescentou.

"Acredito que o governo chinês entende que o Reino Unido é constante" na defesa dos direitos humanos "e continuarei falando desses assuntos", continuou.

As relações entre Londres e Pequim se deterioraram nos últimos anos devido, entre outros motivos, à repressão do movimento pró-democracia em Hong Kong, à situação da minoria muçulmana uigure em Xinjiang e às acusações de violações dos direitos humanos no Tibete.

A China criticou o Reino Unido no mês passado por oferecer "proteção" aos ativistas pró-democracia de Hong Kong.

O Ministério das Relações Exteriores da China considerou que a situação em Hong Kong e Xinjiang fazia parte dos "assuntos internos" do país.

O governo chinês "não admite qualquer interferência estrangeira", destacou o porta-voz do ministério, Wang Wenbin, em coletiva de imprensa.